In den vergangenen Tagen bekamen viele österreichische Wirte unerfreuliche Post. In einem Schreiben an alle Kunden, das den OÖNachrichten vorliegt, kündigt Österreichs größtes Brauereiunternehmen, die Brau Union AG, eine Preisanpassung bei Bierprodukten um "durchschnittlich 9,5 Prozent" an.