Flächenfraß: Bauwirtschaft sieht „alles im grünen Bereich“

In der Debatte über den Bodenverbrauch in Österreich geht Oberösterreichs Bauwirtschaft in die Offensive. Norbert Hartl, Landesinnungsmeister für das Baugewerbe, sieht „alles im grünen Bereich“. Es werde mit falschen Darstellungen agiert, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: „Wir sind keine Zubetonierer.“



Dabei war auch Albert Brunner, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz. Er forderte eine „vernünftige Bodenstrategie mit einer emotionslosen und realistischen Betrachtung aller Aspekte. Alle sollten an einen Tisch.“



Zahlen und Analysen präsentierte Andreas Kreutzer vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kreutzer Fischer & Partner – auf Basis von Daten des Umweltbundesamts und des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen.



Demnach sind sieben Prozent von Österreichs Fläche verbraucht (inklusive Gärten, Parkanlagen, Sportplätze). Die Hälfte davon, also 3,5 Prozent, ist versiegelt (luft- und wasserundurchlässige Abdeckung des Bodens mit Asphalt oder Beton).



Von 2018 bis 2022 wurden jährlich im Schnitt 0,02 Prozent der Fläche Österreichs neu versiegelt. „Umgerechnet auf eine Torte ist das ein zusätzlicher Schokostreusel alle drei Jahre“, sagte Hartl. 2023 war die Versiegelung noch geringer, aber vor allem aufgrund der schwachen Baukonjunktur.



Kreutzer sagte, dass Österreich nicht, wie behauptet, Europameister beim Versiegeln sei. Laut Europäischer Umweltagentur liege Österreich auf Platz 15 von 39 Ländern mit einer unterdurchschnittlichen Versiegelungsquote.

Bauen und Arbeitsplätze

Im Regierungsprogramm steht das Ziel, nur noch 2,5 Hektar pro Tag bzw. neun Quadratkilometer pro Jahr zu verbrauchen. Das würde eine Reduktion um rund 80 Prozent bedeuten. „In diesem Fall müssten wir in Oberösterreich mit 33 Prozent weniger Bauproduktion rechnen, und 14.000 Arbeitsplätze wären gefährdet“, sagte Kreutzer. Hartl verwies auf notwendige Bauten für Wohnen, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit.



Aber sollte der Bodenverbrauch im Sinne des Klimaschutzes und der nachfolgenden Generationen nicht doch langfristig reduziert werden, auch wenn die Zahlen aktuell noch relativ klein erscheinen? Und wird nicht zu viel fruchtbarer Boden verbraucht?



„Natürlich soll mit der Ressource Boden vorsichtig umgegangen werden, aber wenn wir weiter so viel verbrauchen wie derzeit, hätte Österreich im Jahr 2200 immer noch weniger Versiegelung als etwa Belgien oder die Niederlande heute“, sagte Kreutzer: „Ob die aktuell 3,5 Prozent Versiegelung schon zu viel sind, darüber kann man diskutieren.“ Zwar sei die Ackerfläche bundesweit seit 2012 um 2,5 Prozent gesunken, aber der Hektarertrag sei gleichzeitig um 15,4 Prozent gestiegen.



Hartl sagte, man verwehre sich nicht gegen Maßnahmen zur Reduktion des Bodenverbrauchs. Aber er sei gegen ein fix vorgegebenes Ziel, das würde auch schwierige administrative Fragen aufwerfen. „Die Faustregel lautet: lieber in die Höhe bauen als in die Breite. Der Leerstand soll optimal genutzt, die Zersiedlung möglichst verhindert werden.“ Wichtig sei auch Entsiegelung. „In der Vergangenheit wurden Asphalt und Beton viel zu oft ohne echte Notwendigkeit eingesetzt“, so Hartl.



Erhard Prugger, Leiter der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik in der Wirtschaftskammer: Eine Reduktion des Flächenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag würde „die Bauwirtschaft ins Mark treffen und das Recht der Menschen auf gutes und leistbares Wohnen infrage stellen“.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens