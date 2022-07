Fernwärme bei der Linz AG wird um 15,5 Prozent teurer

Zur Gewinnung von Fernwärme wird laut Linz AG-Presseaussendung neben Abfällen und Biomasse auch Erdgas benötigt, welches stark im Preis gestiegen sei. Die durchschnittlichen monatlichen Mehrkosten würden zwischen 7,70 Euro für 50 Quadratmeter große Wohnungen und 13,75 Euro bei Wohnungen mit 95 Quadratmeter Wohnfläche liegen.

Der Erhöhung (plus 15,5 Prozent) zum Trotz sei der Fernwärmetarif im Vergleich der österreichischen Landeshauptstädte weiterhin der günstigste, ein Großteil der Mehrkosten werde laut Aussendung von der Linz AG kompensiert. Der aktuelle Fernwärmeanteil in Linz liege bei ca. 72 Prozent. Die Linz AG versorge in der Landeshauptstadt etwa 79.000 Wohnungen mit Fernwärme.