Einkaufen am Feiertag: Welche Geschäfte am 8. Dezember offen haben

Der 8. Dezember galt früher im Handel stets als "fünfter Einkaufssamstag", laut dem Handelsverband hat er jedoch in den letzten Jahren spürbar an Bedeutung verloren. Für einen großen Teil der Händler sei er schlicht nicht leistbar: Denn die Beschäftigten erhalten am 8. Dezember zusätzlich zum normalen Monatsentgelt ein Feiertagsarbeitsentgelt sowie zusätzliche Freizeit und 100-prozentige Zuschläge. "Maria Empfängnis ist für den Handel der kostenintensivste Tag des Jahres", heißt es vom Handelsverband.

Aufgrund der schwierigen Personalsituation und der anhaltenden Teuerungskrise werden laut der jüngsten Händlerbefragung heuer voraussichtlich rund 40 Prozent der heimischen Geschäfte am Marienfeiertag nicht aufsperren. Manche Händler halten am 8. Dezember auch traditionell geschlossen, um das Employer Branding zu stärken, heißt es vom Handelsverband.

So auch Betten Reiter mit Sitz in Leonding: „Sich bewusst für die Schließung unserer Filialen am 8. Dezember zu entscheiden, ist für uns nicht nur eine Frage der Tradition, sondern auch eine Anerkennung der Bedeutung von Ruhe und gemeinsamer Besinnung. Wir glauben daran, dass solche Momente des Innehaltens nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unseren Kunden zugutekommen“, teilt Geschäftsführer Peter Hildebrand per Aussendung mit.

Auch Lidl Österreich gibt seinen Mitarbeitern am Feiertag frei. Ebenfalls geschlossen bleiben die Filialen des Rewe-Konzerns (Billa, Billa Plus, Bipa und Penny), mit Ausnahme von Standorten mit Betriebspflicht (etwa in Einkaufscentern - in Oberösterreich in Linz, Steyr, Wels und Gmunden).

Öffnung als "Signal für positive Stimmung im Handel"

Anders als im vergangenen Jahr will die Drogeriemarktkette dm alle Filialen offenhalten. "Ein Blick in den Kalender spricht gegen eine Schließung: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Dezember heuer um zwei verkaufsoffene Tage kürzer", so dm-Geschäftsführer Harald Bauer in einer Stellungnahme. Außerdem wolle man "ein Signal für eine positive Stimmung im Handel setzen" und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zusatzverdienst ermöglichen.

Hofer wird seine Filialen am 8. Dezember öffnen. Auch alle Interspar und Eurospar-Filialen bleiben am Feiertag geöffnet. Ausgewählte Spar-Filialen sperren ebenfalls auf: In Oberösterreich sind es 36, sieben davon entfallen auf die Landeshauptstadt Linz. Die selbstständigen Adeg-Kaufleute können selbst entscheiden, ob sie an Mariä Empfängnis geschlossen haben oder nicht. Geöffnet haben außerdem der Möbelhändler XXXLutz und der Elektronikhändler Mediamarkt.

Überschattet wird der Feiertag heuer von den ins Stocken geratenen KV-Verhandlungen im Handel, rund 430.000 Beschäftigte gibt es in ganz Österreich. Während die Arbeitgeber eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent und eine Einmalzahlung anbieten, fordert die Gewerkschaft ein Lohnplus von 9,4 Prozent. Nachdem es in der vierten Runde zu keiner Einigung kam, gab es in der vergangenen Woche erste Warnstreiks.

Kontroverse um Ladenöffnungen

Seit 1995 dürfen die Geschäfte am 8. Dezember offenhalten, allerdings nur zwischen 10 und 18 Uhr. Zehn Jahre zuvor - im Jahr 1985 - hatte ein Streit um die Feiertagsöffnung das Verfassungsgericht beschäftigt: Der damalige Salzburger VP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer senior (Vater des heutigen Landeshauptmanns) hatte den Händlern in seinem Bundesland erlaubt, am Marienfeiertag zu öffnen - entgegen einer Weisung des SP-Sozialministers.

Das bescherte dem Juristen eine sogenannte "Ministeranklage" vor dem Verfassungsgerichtshof, angestoßen von der rot-blauen Bundesregierung. Das Höchstgericht urteilte schließlich gegen Haslauers Entscheidung, rechtliche oder politische Konsequenzen gab es allerdings nicht.

