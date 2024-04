"Erodierung": Gemeinnützige bauen um ein Drittel weniger Wohnungen

Der gemeinnützige Wohnbau auf Basis des Wohnbauförderungssystems sei in einer "Phase der Erodierung", sagte Klaus Baringer, Obmann des Gemeinnützigen-Verbands (GBV) bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag: "Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache."

2023 haben die Gemeinnützigen in Österreich 14.900 Wohnungen fertiggestellt, um rund zehn Prozent weniger als im Jahr davor (16.700). Heuer rechnen Baringer, der Chef der Wiener Gesiba ist, und Obmann-Stellvertreter Herwig Pernsteiner von der Innviertler ISG mit 14.100 Wohnungen. Und nächstes Jahr soll es einen massiven Rückgang auf 10.000 bis 11.000 Wohnungen geben - also um gut ein Drittel weniger als 2022.

Als Hauptgründe nannte Pernsteiner die gestiegenen Zinsen, die hohen Baupreise, die KIM-Verordnung (strengere Kreditvergaberegeln, was sich bei Eigentumswohnungen auswirkt) und die noch immer hohen Grundstückskosten.

Baringer kritisierte vor allem, dass die Wohnbauförderungsausgaben der Länder 2014 noch fast drei Milliarden Euro betrugen, 2022 waren sie unter 1,9 Milliarden Euro. Er forderte abermals eine Zweckbindung des Wohnbauförderungsbeitrags und der Darlehensrückflüsse. Damit könnten die Gemeinnützigen wieder mehr zinsgünstige Wohnbaufördermittel statt hoch verzinster Bankdarlehen in Anspruch nehmen.

Der jüngst von der Bundesregierung festgelegte Mietpreisdeckel kostet die Gemeinnützigen laut Pernsteiner 690 Millionen Euro pro Jahr. Er wirkt sich bei den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen und bei den sogenannten Auslaufmieten aus. Das Geld fehle für Sanierungen, Heizungstäusche und Neubau, so Baringer.

Oberösterreich bleibt relativ stabil

Das von der Regierung angekündigte Wohnbaupaket mit einer Milliarde Euro für gemeinnützige Wohnungen sei ein erster wichtiger Schritt, so Baringer. "Wir lösen das Problem aber nicht mit kurzfristigen, spontanen Maßnahmen, wir müssen im System, in der Struktur wieder fit werden."

Wie die Wohnbau-Milliarde umgesetzt werde, darüber laufen derzeit die Detailgespräche, sagte Pernsteiner. Ob dank der zusätzlichen Wohnungen, die damit gebaut werden können, die Zahl der Fertigstellungen nächstes Jahr doch höher als 10.000 bis 11.000 liegen wird, ist noch unklar.

Die größten Fertigstellungs-Rückgänge zwischen 2022 und 2025 gibt es in Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Zwar sind die Fertigstellungen in Oberösterreich im Vorjahr von 2640 auf 2070 klar gesunken, heuer werden aber relativ stabile 2030 erwartet, und auch 2025 sollte es hier keinen wesentlichen Rückgang geben. In Oberösterreich hat das Land, wie berichtet, gemeinsam mit den Gemeinnützigen ein Paket geschnürt, dass unter anderem mehr Eigenmitteleinsatz der Bauträger vorsieht.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens