Business-Talk zum Supersportjahr 2024: Diskutieren Sie mit!

Das Jahr 2024 wird zu einem Supersportjahr. Im Juni tritt das Fußball-Nationalteam bei der Europameisterschaft in Deutschland an, im Juli beginnen die Olympischen Spiele in Frankreich.

Alle diese Ereignisse sind nicht nur sportlich interessant, es ist auch sehr viel Geld im Spiel. Über den Wirtschaftsfaktor Sport diskutiert beim Business-Talk der OÖNachrichten und der Hypo Oberösterreich am Montag, 22. April, ab 18 Uhr im OÖNachrichten-Forum in den Promenaden Galerien eine illustre Runde.

Das Hauptreferat hält der langjährige Geschäftsführer der Bundesliga, Autor und Präsident des Fußballbunds Burgenland, Georg Pangl. Pangl beschreibt in seinem Buch "Mein Theater der Träume" seine Erfahrung bei der Organisation der Champions League.

Christian Scherer, Generalsekretär des ÖSV Bild: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Auf dem Podium sitzen auch der Generalsekretär des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), Christian Scherer, die Managerin des Frauen-Handball-Teams, Isabel Mittmansgruber, die selbst 107 Länderspiele absolviert hat, sowie Hypo-Chef Klaus Kumpfmüller als OÖSV-Präsident und Sportsponsor. Moderiert wird der Abend von Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung unter nachrichten.at/businesstalk

Hypo-Chef Klaus Kumpfmüller Bild: VOLKER WEIHBOLD

