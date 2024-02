Bereitschaft zu Heizungstausch ist groß

In Österreich sollten 1,2 Millionen Heizungen erneuert werden, weil sie noch fossile Brennstoffe verheizen. Seit 1. Jänner 2024 erhalten Haushalte rund 75 Prozent Förderung beim Umstieg von ihrer Öl- und Gasheizung auf eine umweltfreundliche Pelletheizung oder Wärmepumpe.

Jeder zweite Eigenheimbesitzer ist wechselwillig, Jeder fünfte will sogar in den nächsten zwei Jahren umstellen, sieben von zehn in den nächsten fünf Jahren, so die Erhebung von Anfang Februar.

Das Problem dabei: Von den Wechselwilligen fühle sich jeder zweite nicht gut informiert. Ein Drittel der Immobilienbesitzer hat von den 75 Prozent Förderung noch nichts gehört, was besonders problematisch ist, da für die Mehrheit der Hausbesitzer die Leistbarkeit eine große Hürde ist.

"Der oberste Schmerz für Hausbesitzer bei der Heizung sind die zu hohen Brennstoffkosten", nennt der Verband das Hauptmotiv für eine Umstiegsbereitschaft. Die Hälfte der befragten Hausbesitzer heizt noch mit einer Erdgas-Zentralheizung oder einer Öl- bzw. Flüssiggas-Zentralheizung. Ausschlaggebende Motive, die von Personen genannt werden, die an einen Heizungstausch denken, sind Kosteneinsparungen (96%), ein niedrigerer Wartungsaufwand (94%) und eine schnelle Installation (91%).

Hohe Nachfrage bei Heizungsherstellern

Ökofen-Chef Stefan Ortner berichtete in einer Pressekonferenz am Dienstag Vormittag von einer hohen Dynamik, die mit den hohen Förderungen wieder in den Markt eingezogen ist. "Wir haben heuer schon fast so viele Anfragen wie im gesamten vergangenen Jahr" bezüglich Pelletsheizungen. Er wünscht sich vom Endkunden sich "ohne Panik aber mit Plan" an die Heizungshersteller zu wenden. Nach Registrierung bei diversen Förderplattformen habe man mehrere Monate Zeit für die Umsetzung des Heizungstausch-Projekts.

Die Kosten bewegten sich je nach Haus und Heizung zwischen 22.000 und 34.000 Euro - davon werde noch die Förderung abgezogen, so Ortner. "Wenige Tausend Euro bleiben am Ende übrig."

Eine Pelletsheizung spare gegenüber einer fossilen Heizung 170 Tonnen CO2, das sei die Hälfte von einem Verzicht auf ein Verbrenner Auto mit 15.000 km/Jahr, sei also für den Klimaschutz sehr sinnvoll.

Förderrechner

Ein Förderrechner auf www.propellets.at soll helfen, die Entscheidung für einen Heizungstausch auch finanziell gut darzustellen. Je nach Bundesland ist die Förderung verschieden, das wird in diesem Förderrechner berücksichtigt.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch