Beim neuen Wifi-Kursbuch ist nicht nur der Umschlag grün

Der Wandel in der Gesellschaft schlägt sich auch in einer merklich gestiegenen Bereitschaft zum Jobwechsel nieder. Globalisierung und technologische Entwicklungen tragen dazu bei, dass ständig neue Berufsfelder entstehen. Diesen Entwicklungen trägt auch das Wifi der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit seinen Angebot Rechnung: 10.000 Kurse, Lehrgänge und Seminare aus allen Wissensbereichen sind im Angebot, vom Slowakisch-Sprachkurs über Personalverrechnung bis hin zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. „300 Kurse sind heuer neu“, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ: Sie präsentierte heute, Mittwoch, mit Institutsleiter Harald Wolfslehner und Wifi-Kurator Georg Spiegelfeld das Kursbuch für 2023/24. Das Motto: „Bleib neugierig.“



Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Bereiche Digitalisierung und Energiewende gelegt: So können Teilnehmer heuer erstmals lernen, wie sie Künstliche Intelligenz in ihrem beruflichen Alltag einsetzen können. „Auch Technik und IT sind im Fokus“, sagte Wolfslehner. Laut Spiegelfeld muss die Wirtschaft die begleitenden Voraussetzungen für die grüne Wende schaffen: Für praxisgerechte Photovoltaik-Schulungen wurde etwa ein Solardeck gebaut.



Digital Buchhalter werden



7000 Personen haben sich mit dem Wifi auf ihre Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Mehr als 2800 Trainer sind freiberuflich tätig. Punkten konnte die Bildungseinrichtung auch mit einem Angebot an Online- sowie Hybridkursen: 8400 Personen haben daran teilgenommen. Zum Beispiel haben 800 Menschen die Buchhalterausbildung im Vorjahr komplett digital absolviert.

