BAWAG hat die Nase vorn im Wettlauf der Bieter um Barclays-Kreditkartengeschäft

Das sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Die Bank mit Sitz in Wien konkurriere in dem Bieterprozess mit der französischen Großbank Credit Agricole und den Finanzinvestoren Warburg Pincus und Centerbridge. Die Gebote würden bei rund 500 Mio. Euro liegen.

Die Gespräche befinden sich den Insidern zufolge in einem fortgeschrittenen Stadium. Es sei aber nicht sicher, dass sie zu einem Abschluss führen werden. Sollten die Gespräche mit BAWAG scheitern, könnte ein anderer Bieter den Zuschlag erhalten. Barclays, BAWAG, Credit Agricole und Warburg Pincus wollten sich nicht dazu äußern.

Die in Hamburg ansässige Sparte der britischen Großbank hat rund 700 Mitarbeiter, ist seit 1991 in Deutschland aktiv und zählt rund 2,5 Millionen Kunden. Sie verkauft Kreditkarten an Privatkunden und ist im Ratenkredit-Geschäft aktiv, wo sie unter anderem mit dem Versandhändler Amazon zusammenarbeitet. Barclays, die ihr Einzelhandelsgeschäft in Europa zurückgefahren hat, erhofft sich nach früheren Informationen von dem Verkauf rund eine halbe Milliarde Euro.

