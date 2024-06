Anbau in Streifen als interessante Alternative

Wenn auf einem Feld nicht nur eine Sorte angebaut wird, sondern in drei bis fünf Meter breiten Streifen verschiedene Feldfrüchte, heißt das Streifenanbau. Seit rund zehn Jahren wird in den Niederlanden dazu geforscht. Seit drei Jahren erprobt die ARGE Streifenanbau in einem EU-Projekt in Österreich dieses System des Acker- und Gemüsefeldbaus.

Bisher konnten schon einige Vorteile erwiesen werden, etwa dass die Ausbreitung von Pilzen auf den Feldfrüchten eingedämmt wird, dass mehr Tier- und Insektenarten wie Marienkäfer im Feld leben, oder dass die unterschiedlichen Wuchshöhen Wind- und Erosionsschutz bieten. "Wir sehen, dass angesichts monotoner Agrarlandschaften und einem Biodiversitätsverlust die bisherigen ökologischen Maßnahmen nicht gereicht haben", sagt Maike Krauss vom Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Der Druck aus der Gesellschaft auf die Landwirte werde höher, "die Zeit ist reif für den Streifenanbau, doch vielen Landwirten fehlt das Wissen darüber, wie sie das konkret machen".

In den Niederlanden sei der Streifenanbau bereits in den EU-Fördermaßnahmen enthalten, sagt Krauss. Dort bewirtschaften Landwirte ihre bis zu 50 Hektar großen Felder in dieser Weise, allerdings mit Streifenbreiten von bis zu 21 Metern. Mehraufwand bedeute das nicht unbedingt, zumindest jedoch eine intensivere Planung, so die Expertin. Viele Traktoren sind heute mit GPS ausgestattet, um die Streifen exakt wiederzufinden.

Erstversuche mit Zuckerrüben brachten um 20 Prozent mehr Ertrag. Auch hätten Bauern trotz teils höheren Aufwands mehr verdient. In Österreich unterstützt Spar die Initiative und verkauft bereits Streifenanbau-Produkte.

Eine Fachtagung zum Streifenanbau findet am 19. Juni ab 9 Uhr im Gemeindesaal in Hofkirchen statt. Anmeldung unter streifenanbau@morgentau.at

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch