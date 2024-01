Jakob Hermann holte einen Weltrekord nach Österreich

Österreichs alpine Vereine rechnen moderat. 300 Höhenmeter legt ein Bergsteiger durchschnittlich in einer Stunde im Aufstieg zurück, ein bisschen mehr, rund 500, sind es im Abstieg. Für jene, die dabei Tourenskier unter den Füßen haben, geht es zumindest bergab schneller.

Jakob Hermann, 36 Jahre alt, stellte diese Berechnung schon in den vergangenen Jahren oft auf den Kopf. Vergangenen Samstag aber ging Hermann auf die Piste und ließ dabei auch wettkampforientierte Alpinisten ratlos zurück.

In 24 Stunden absolvierte Hermann 24.242 Höhenmeter. Dafür musste er 34 Mal dieselbe Strecke, nämlich die Königslehen-Piste in Radstadt, hinter sich bringen.

Kartoffeln, Reis und Bananenbrot

Das ist nicht nur außerordentlich anstrengend (und ein bisschen verrückt), sondern auch neuer Weltrekord: Kilian Jornet, der in der Szene unbestritten als alpine Koryphäe gilt, hatte im Februar 2019 in Norwegen 23.486 in 24 Stunden absolviert.

Hermanns Geheimrezept: Kartoffeln, Reis und selbstgemachtes Bananenbrot.

„Es war schon immer ein Traum von mir, 24 Stunden am Stück auf Tourenski zu sein und auszuprobieren, wie viele Höhenmeter ich schaffen kann“, sagt Hermann. Ein mühsamer Traum, der aber am Sonntag, 15 Uhr, in Erfüllung ging.

"Am meisten forderte mich das Laufen über Nacht mit 14 Stunden Dunkelheit. Jetzt bin ich überglücklich und stolz, dass ich es geschafft habe. Auch, wenn drei Runden dabei waren, da hätte ich mich am liebsten in den Wald gesetzt und geweint", sagt der 36-Jährige.

Hermann absolvierte also 1010 Höhenmeter pro Stunde- und das 24 Stunden lang. Eine Marke, die wohl länger halten wird.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger