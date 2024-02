Willkommene Pause für die Black Wings

Weil es für die Steinbach Black Wings erst am Dienstag, dem 13. Februar (19.15 Uhr), mit dem Eishockey-Heimspiel gegen Vorarlberg weitergeht, gönnt Trainer Philipp Lukas seinen Schützlingen in der letzten Ruhephase vor dem intensiven Saisonfinish fünf freie Tage – von Montag bis Mittwoch und am Wochenende. "Es ist wichtig, frische Beine zu haben und auch den Kopf ein bisschen freizubekommen", sagte der 44-jährige Wiener.

Nur für ein Duo geht es Schlag auf Schlag weiter: Zweier-Goalie Thomas Höneckl und Nico Feldner übersiedeln zum rot-weiß-roten Nationalteam, das ab Freitag beim Turnier in Épinal (Frankreich) gegen die Gastgeber und Dänemark oder Norwegen im Einsatz sein wird. Feldner ersetzt seinen Klubkollegen Emilio Romig, der eine Ellbogenblessur (Cut) auskuriert.

Die jüngste 1:2-Niederlage der Linzer in Wien tut weh, sie ist aber kein Beinbruch, weil auch die Rivalen im Kampf um einen Top-6-Platz, der den direkten Viertelfinaleinzug garantiert, patzten – Bozen, Villach, Innsbruck verloren. Die Wings befinden sich als Fünfte weiterhin über dem ominösen Strich, vom Achten Innsbruck trennt sie aber fünf Partien vor Ende des Grunddurchgangs (Vorarlberg/h, Fehervar/a, Villach/h, Asiago/a, Ljubljana/h) nur ein Punkt.

Drei Klubs haben ihre Play-off-Tickets in der Tasche: KAC, Fehervar, Salzburg. Für die "Roten Bullen" ist es die 19. K.-o.-Phase en suite, sie stellen den Langzeitrekord der Vienna Capitals ein.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

