Steel Wings unterlagen nach zweimaliger Führung in Lustenau

Die Partie in der Rheinhalle brauchte etwas, um an Fahrt zu gewinnen. Die Linzer ließen eine Überzahl-Möglichkeit nach Strafe gegen Kutzer (8.) ungenützt verstreichen. Das zweite Drittel holte aber das auf, was das erste an Toren schuldig blieb: Ben Grasser brachte die jungen Linzer in der 30. Minute in Führung. Nur zweieinhalb Minuten später glich Wennlund für die Hausherren aus (33./pp). Noch im zweiten Abschnitt - 22 Sekunden vor der Pausensirene - brachte Manuel Feldbaumer die Steel Wings abermals in Führung. Unmittelbar nach Wiederbeginn (42.) glückte Alasaari aber der neuerliche Ausgleich.

Die Gäste schwächten sich in der Folge mit zwei Fouls selbst. Und wieder war es Wennlund, der in Überzahl in der 56. Minute zur Stelle war. 3:2 - Auch eine Schlussoffensive der Linzer brachte keine weiteren Treffer mehr. Lustenau gewann, Linz musste die Heimreise ohne Punkte antreten.

