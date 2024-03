Salzburg erteilte den Black Wings eine Lektion

"Es ist zu wenig. Wir kommen nicht richtig in die Zweikämpfe und aus dem eigenen Drittel heraus", sagte Rick Nasheim, der Chefscout der Steinbach Black Wings, beim Stand von 1:3 in der zweiten Drittelpause. Der EHC hatte sich das dritte Eishockey-Viertelfinale in Salzburg, wo die "Roten Bullen" mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) die Oberhand behielten, anders vorgestellt. Jene Intensität, die die ersten beiden Duelle geprägt hatten, fehlte.

Linz war zu passiv (nur sechs Torschüsse in den ersten 40 Minuten) und ließ die Mozartstädter kommen – was sich angesichts deren Qualität trotz verletzungsbedingter Abwesenheit von Goalgetter Peter Schneider rächen sollte.

Lesen Sie mehr im Liveticker vom Spiel

Noch ist nichts passiert. Salzburg hat wieder auf dem Fahrersitz Platz genommen und reist am Samstag mit einer 2:1-Führung im Gepäck zur vierten von maximal sieben Begegnungen in dieser Serie nach Oberösterreich.

Rekordmeister KAC liegt gegen Vorarlberg nach einem imposanten 7:0-Heimerfolg ebenfalls mit 2:1 voran, der HC Bozen Südtirol fuhr gegen Villach den dritten Sieg in Folge ein und kommt bereits morgen in den Genuss seines ersten Matchpucks. Die Black Wings schauen nicht auf die anderen, sondern in erster Linie auf die eigenen Baustellen. Es gibt einiges zu korrigieren. Salzburg wirkte deutlich spritziger und – man verzeihe den Ausdruck – "torgeiler".

Darüber hinaus kassierte Linz acht Zweiminutenstrafen, allein drei davon gingen auf das Konto von Patrick Söllinger, der in seinen ersten Karriere-Play-offs ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber so etwas gehört irgendwie zum Entwicklungsprozess eines 19-Jährigen. Matchentscheidend war das letztlich nicht.

Rund 500 lautstarke Fans mit in Salzburg

Trotz der unermüdlichen Unterstützung der rund 500 Schlachtenbummler (unter den insgesamt 3132 Fans) lief einfach von Beginn an alles gegen die Black Wings, die früh das Momentum des 3:2-Heimsiegs vom Dienstag abgaben.

Nach nur 51 Sekunden zappelte der Puck zum ersten Mal im Kasten von Goalie Rasmus Tirronen, der bei zwei Gegentreffern keine glückliche Figur abgab. Troy Bourke – sie nennen ihn den Cowboy – hatte einen Penalty versenkt. Nach 5:30 Minuten stand's 2:0 für Salzburg, der Anschlusstreffer von Julian Pusnik zum 1:2 (22./pp) war nur ein Strohfeuer.

Danach diktierten die "Roten Bullen" das Geschehen. Kapitän Thomas Raffl (36., 55.) und Chay Genoway (45.) stellten klare Verhältnisse her.

Alexander Zambarloukos