Black Wings mit großer Moral: Kristler-Festspiele gegen Bozen

Es soll einfach noch nicht sein, dass die Steinbach Black Wings alle Mann an Bord haben. Entgegen der Ankündigung fehlte auch im 42. Eishockey-Saisonmatch ein Akteur verletzungsbedingt. Verteidiger Martin Stajnoch war beim hart erkämpften 4:3-(0:0, 2:1, 2:2)-Erfolg über den HC Bozen nicht dabei. Die 3707 Fans in der Linz-AG-Eisarena konnten damit leben, sie feierten ihren EHC, der in diesem Schlüsselmatch um eine Top-6-Position mit großer Moral glänzten.

Die Oberösterreicher verbesserten sich auf Platz fünf, damit sind sie aktuell auf direktem Play-off-Kurs. Allerdings ohne Respektvorsprung auf die Jäger. Villach (6.) und Innsbruck (7.) sitzen dem Team von Philipp Lukas im Nacken. Im letzten Match vor der Länderspielpause könnte der Erfolgslauf in die Verlängerung gehen, denn am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) kommt es in Kagran zum Kräftemessen mit dem Lieblingsgegner. Die Black Wings entschieden die bisherigen drei Saisonduelle mit den Vienna Capitals glasklar für sich - 5:2, 4:1, 8:1.

Sekundenschnelle Reaktionen

Auch gegen Bozen zeigten sich die Linzer in Torlaune, obwohl bis zur 37. Minute vorne die Null gestanden war. Doch dann machte es klick. Vor allem Andreas Kristler lief zur Hochform auf und war an allen vier EHC-Volltreffern beteiligt. Der Stürmer verbuchte vier Scorerpunkte - drei Assists und das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 (48./pp2).

Die "Füchse" aus Südtirol hatten 1:0 geführt (26.), ein Doppelschlag von Sean Collins (37.) und Logan Roe (38./pp) binnen 94 Sekunden drehte den Spieß vorerst um - 2:1. Die Wings hatten immer eine zeitnahe Antwort auf Bozens Comeback. Kristler erwiderte Christian Thomas‘ 2:2 (46.) nur 88 Sekunden später mit dem 3:2. Zwischen dem 3:3 (55.) von Domenic Alberga und dem Siegtreffer von Collins (56.) lagen nur 87 Sekunden.

Gut, wenn man so reagieren kann. Erst recht gegen einen Kontrahenten, der zuvor vier Mal in Folge triumphiert hat.

EC Salzburg - Graz99ers 9:1 (2:1,3:0,4:0) EC VSV - Olimpija Ljubljana 3:2 n.V. Fehervar AV19 - Vienna Capitals 2:1 (0:1,1:0,1:0) Black Wings Linz - HCB Südtirol 4:3 (0:0,2:1,2:2) Pioneers Vorarlberg - Asiago Hockey 6:2 (1:0,1:1,4:1) Pustertal Wölfe - EC-KAC 1:7 (1:3,0:2,0:2)

1. EC-KAC 43 26 3 6 8 162:96 66 90 * 2. Fehervar AV19 43 26 2 3 12 140:117 23 85 * 3. EC Salzburg 43 22 5 4 12 130:101 29 80 4. HCB Südtirol 42 21 4 0 17 120:106 14 71 5. Black Wings Linz 42 17 5 8 12 137:109 28 69 6. EC VSV 42 18 5 4 15 142:123 19 68 7. HC Innsbruck 42 16 7 6 13 122:119 3 68 8. Pustertal Wölfe 43 17 5 4 17 126:126 0 65 9. Olimpija Ljubljana 43 16 5 4 18 134:132 2 62 10. Pioneers Vorarlberg 43 16 3 3 21 138:139 -1 57 11. Vienna Capitals 43 8 7 7 21 107:157 -50 45 12. Asiago Hockey 42 7 5 8 22 108:171 -63 39 13. Graz99ers 43 6 5 4 28 83:153 -70 32

* fix im Play-off-Viertelfinale

