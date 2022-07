Turbulenzen vor dem Grand Prix in Silverstone

Es gebe konkrete Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Aktivisten plane, den Großen Preis von Großbritannien zu stören, verrieten die Behörden gestern. Im Training ging es derweil weniger turbulent zu. In der ersten Übungseinheit bei Regen hatte Valtteri Bottas im Alfa Romeo die schnellste Runde gedreht. Am Nachmittag setzte dann Ferrari-Pilot Carlos Sainz junior im Trockenen die Bestzeit. Stark auch Lokalmatador Lewis Hamilton (Mercedes), der Zweiter wurde.

Sechs der neun bisherigen Rennen hat Weltmeister Max Verstappen im Red Bull für sich entschieden, der Vorsprung auf Ferrari-Akteur Charles Leclerc beträgt mittlerweile 49 Punkte. Verstappens Teamkollege Sergio Perez hat deren 46 Rückstand. Mit Spannung erwartet wird auch, ob Mercedes – Hamilton gewann in Silverstone bereits acht Mal – einen weiteren Schritt nach vorne machen kann.

FIA gewährt letzte Schonfrist

Im Streit um hüpfende Autos hat der Weltverband FIA den Rennställen eine Schonfrist für zwei weitere Rennen gewährt. Ab dem Grand Prix in Frankreich am 24. Juli soll es klare Grenzmarken für den technischen Effekt geben, über den sich eine Reihe von Fahrern bereits heftig beschwert hatte. Bei den kommenden Rennen in Silverstone und in Spielberg sollen die Teams noch Zeit für notwendige Analysen zur Umsetzung von Änderungen erhalten. Das technische Problem entsteht durch die zu dieser Saison stark veränderten Fahrzeuge. Bei hoher Geschwindigkeit werden die Autos auf den Geraden so auf den Boden gepresst, bis diese kurz den Asphalt berühren und so wieder hoch gedrückt werden.