Steht vor seinem Aus in der MotoGP: Di Giannantonio gelang erster Sieg

Fabio Di Giannantonio wusste nicht wohin mit seinen Gefühlen. Nach seinem Sieg beim MotoGP-Rennen am Sonntag in Katar kamen dem Italiener bereits in der Ehrenrunde die Tränen.

Der Zweitplatzierte Francesco Bagnaia war sofort zur Stelle, um zu gratulieren. Sein Landsmann konnte erahnen, was im Premierensieger vorging, war doch erst vor wenigen Tagen durchgesickert, dass Di Giannantonio nächste Saison offenbar keinen Platz mehr in der "Königsklasse" des Motorradsports hat.

Dass ihm ausgerechnet in seinem womöglich vorletzten MotoGP-Rennen seiner Karriere der erste Sieg gelang – kitschig! "Der schnellste Arbeitslose der Welt", titulierte Servus-TV-Experte Alex Hermann treffend. "Ein unglaubliches Rennen. Das war ein bisschen eine Revanche für mich", sagte der 25-jährige Di Giannantonio, der nun hofft, doch noch einen Platz für nächste Saison zu ergattern.

Die WM-Entscheidung in der MotoGP wird zwar erst beim Saisonfinale am kommenden Sonntag in Valencia fallen, nichtsdestoweniger ist die Ausgangslage nach Katar schon recht deutlich: Bagnaia baute mit Rang zwei auf dem Lusail Circuit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Verfolger Jorge Martin (10.) auf 21 Punkte aus.

Martin hatte mit seinem Sprintsieg am Samstag die Spannung im WM-Rennen zwar noch einmal erhöht, Probleme beim gestrigen Start beraubten den Spanier aber schon früh der Hoffnungen auf einen Top-Platz. Luca Marini (3.) komplettierte ein rein italienisches Podest.

Masia ist Moto3-Weltmeister

Der Spanier Jaume Masia hat sich am Sonntag vorzeitig den WM-Titel in der Moto3-Klasse gesichert. Der Honda-Pilot entschied den GP von Katar vor dem Kolumbianer David Alonso (GasGas) und dem Türken Deniz Öncü (Honda) für sich und baute den Vorsprung auf Ayumu Sasaki (Husqvarna) in der WM-Wertung vor dem letzten Saisonrennen auf uneinholbare 28 Punkte aus. Der Japaner kam nur als Sechster ins Ziel.

Motorrad-WM: Grand Prix in Katar, MotoGP: 1. Fabio Di Giannantonio (Ducati), 2. Francesco Bagnaia (Ducati), 3. Luca Marini (Ducati); 5. Brad Binder (KTM); 10. Jorge Martin (Ducati); Sprint: 1. Martin; WM-Stand (19 von 20 Rennen): 1. Bagnaia, 437 Punkte, 2. Martin 416.

