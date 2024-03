Leclerc: "Wir sind schnell, also genießen wir es"

MELBOURNE. Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich mit der Tagesbestzeit im Training auf den Formel-1-Grand-Prix von Australien am Sonntag (5 Uhr, Servus TV) in Melbourne eingestimmt. Der Monegasse fuhr in der zweiten Einheit 0,381 Sekunden schneller als Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Dritter war Leclercs Teamkollege Carlos Sainz. Am Fitnesszustand des Spaniers, der in Saudi-Arabien noch wegen einer Blinddarm-Operation zum Zuschauen gezwungen war, sollten damit keine Zweifel mehr bestehen.

"Wir sind schnell, also genießen wir es, aber wir müssen abwarten", sagte Leclerc: "Red Bull Racing hat noch nicht angegriffen. Ich denke, sie sind immer noch vorne, aber wir haben vielleicht die beste Chance seit Beginn der Saison." Negativ für Verstappen war, dass er sich beim Aufsetzen auf den Kerbs den Unterboden ruinierte und deshalb sein geplantes Programm reduzieren musste. "Wir hatten einige Schäden am Boden und am Chassis", berichtete der Weltmeister.

