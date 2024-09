Welser Radprofis wollen Team mit Crowdfunding retten

Nach dem Rückzug des Hauptsponsors wollen die Radprofis nun mit einer Crowdfunding-Aktion die Finanzierung für das kommende Jahr ermöglichen. Gleichzeitig wird weiter fieberhaft nach einem neuen Hauptsponsor gesucht.

"Wir hoffen, dass sich zahlreiche Freunde des Radsports melden und uns unterstützen", meinte der Geschäftsführer von Radsport Wels (RSW), Daniel Repitz, am Montag in einer Mitteilung. "Der Teamspirit ist bei unserem Team enorm hoch. Es wäre extrem schade, wenn unsere Reise jetzt so endet", erklärte auch Rennsportleiter Rupert Hödlmoser.

Auch die 16 Radprofis des UCI-Kontinental-Teams selbst wollen mit speziellen Aufrufen, etwa zuletzt Felix Ritzinger auf seinem Trikot oder durch Videopostings seiner Teamkollegen in den sozialen Netzwerken, neue Geldgeber finden. Die Crowdfunding-Aktion kann auf GoFundMe unterstützt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.