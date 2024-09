Elf Oberösterreicher, die ab dem Wochenende bei den Straßen-Weltmeisterschaften in Zürich im Sattel sitzen, dazu mit dem "King of the Lake" um den Attersee am Samstag erneut Europas größtes Einzelzeitfahren, das dort mit über 1400 Teilnehmern stattfindet. Es sind bewegende Tage für den heimischen Radsport – leider auch aus einem weniger erfreulichen Grund.