Wels-Kapitän von Fintel: "Es ist nicht akzeptabel"

graz/Oberwart. Die Flyers Wels stehen heute (19 Uhr) im "Raiffeisen-Duell" mit dem UBSC Graz in der Play-off-Viertelfinalserie (best of 5) nach der 81:82-Heimniederlage zum Auftakt unter Zugzwang. Es braucht definitiv eine Steigerung, weiß Kapitän Christian von Fintel, der in Spiel 1 mit 16 Punkten Topscorer war.

"Wir müssen auf den Ball aufpassen, es ist nicht akzeptabel, den Gegner durch unsere Fehler zu einfachen Würfen kommen zu lassen", betonte der bald 34-Jährige. Auch das Nervenkostüm spielt eine Rolle: Am Samstag fanden nur 38 Prozent der Freiwürfe in das gegnerische Korbnetz – das ist eindeutig zu wenig.

Den Steirern steht Liga-Topscorer Zach Cooks nach seinem (mit einem unsportlichen Foul geahndeten) Ellbogenschlag gegen Elvir Jakupovic zur Verfügung. Es gibt keine Sperre, "weil nichts übersehen wurde", hieß es in der Begründung.

Bereits um 18 Uhr (Live-Übertragung auf ORF Sport+) gastiert der amtierende Champion OCS Swans Gmunden mit einer 1:0-Führung im Gepäck bei den Oberwart Gunners, deren stolze Serie von elf Siegen en suite am Sonntag mit dem 78:96 am Traunsee gerissen ist.

Klar, dass die Oberösterreicher, die letztmals am 19. November 2022 in Oberwart verloren und danach ebendort drei Auswärtssiege in Folge gefeiert haben, nachlegen wollen. "Das 1:0 in der Serie bedeutet noch gar nichts. Aber wir sind auf einem guten Weg", sagte Swans-Spieler Jakob Lohr.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos