UTC-Fischer-Ried-Spielerin schlug ehemalige Nummer 1 der Welt

Damit war nicht zu rechnen gewesen. Österreichs Tennis-Damen erwischten beim Billie-Jean-King-Cup (Europa-Afrika-Zone I) in Oeiras auf Sand einen Traumstart. Sinja Kraus, die in der Bundesliga für den UTC Fischer Ried am Ball ist, hatte mit einer ehemaligen Nummer 1 der Welt leichtes Spiel.

Die Weltranglisten-222. hatte gegen die Dänin Caroline Wozniacki (Nr. 118) sensationell 6:0, 1:0 geführt, ehe die 33-jährige ehemalige Australian-Open-Siegerin (2018) aufgab. Wozniacki ließ den Physio kommen und klagte über gesundheitliche Probleme. Es ging einfach nicht mehr.

Caroline Wozniacki Bild: AFP/Bello

Damit sind die Chancen auf eine Überraschung zum Auftakt des Turniers gestiegen. Im Anschluss duelliert sich Julia Grabher mit Clara Tauson. Zum Abschluss folgt das Doppel.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus Monte Carlo: Sebastian Ofner zog souverän in die zweite Runde des Masters-1000-Events ein. Der 27-jährige Steirer fertigte Daniel Evans (Gbr) 6:1, 6:4 ab und trifft nun auf den als Nummer fünf gesetzten Deutschen Alexander Zverev.

"Es war im Großen und Ganzen ein gutes Match von mir. Ich bin relativ zufrieden mit meiner Leistung", sagte Ofner bei "Sky": "Dieser Sieg gibt mir Selbstvertrauen, von daher bin ich bereit für Zverev. Österreich gegen Deutschland ist sicher interessant."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos