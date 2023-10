Thiem meisterte Auftakthürde bei Bratislava-Challenger

Als nächste Hürde wartet auf den 30-jährigen Weltranglisten-72. am Donnerstag im Achtelfinale entweder der Kanadier Gabriel Diallo oder der Brite Arthur Fery. Die beiden bestreiten ihr Auftaktspiel erst am Mittwoch.

Bereits zuvor war für Qualifikant Dennis Novak in der ersten Runde das Aus gekommen. Der wie Thiem 30-jährige Niederösterreicher musste sich etwas unerwartet dem Ukrainer Illja Martschenko (ATP-271.) nach 82 Minuten mit 6:7(6),0:6 geschlagen geben. Schon am Montag war auch Filip Misolic in Runde eins gescheitert.

