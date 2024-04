Thiem in Monte Carlo gegen Bautista Agut chancenlos

Thiem konnte das von vielen Eigenfehlern geprägte Spiel gegen den für den Franzosen Arthur Cazaux eingesprungenen Spanier Bautista Agut nur zu Beginn des zweiten Satzes offen halten und verlor in nur 71 Minuten.

Der Niederösterreicher wird damit demnächst seine Top-100-Platzierung verlieren. Er ist aktuell Nummer 95 im ATP-Live-Ranking, nach Monte Carlo fallen ihm am 15. April 45 Zähler vom Zweitrunden-Aus im Vorjahr am gleichen Schauplatz aus der Wertung. Sein nächster geplanter Einsatz ist nun Mitte April beim ATP250-Turnier in München, wo der 30-Jährige eine Wildcard erhalten hat.

Ofner gegen Evans

Sebastian Ofner hat in der ersten Runde ein machbares Los erhalten. Der 27-jährige Steirer, der zum ersten Mal im Fürstentum antritt, bekommt es erstmals mit dem Briten Daniel Evans zu tun. Der 33-jährige liegt im ATP-Ranking fünf Plätze vor Österreichs bestem Tennisspieler an 42. Stelle.

