Tennis: Aufregung wegen Modusänderung in der Mannschaftsmeisterschaft

LINZ. "Es muss kürzer und knackiger werden – vier Einzel und zwei Doppel bereits ab 2020 für alle Bewerbe." Mit diesem Titel machte der Oberösterreichische Tennisverband in seiner aktuellen Online-Verbandszeitung auf die geplanten Regeländerungen aufmerksam. Somit sind ab dem kommenden Jahr bei Meisterschaftsspielen in der Allgemeinen Klasse erstmals Unentschieden möglich.

Mittlerweile gehen die Wogen in der Szene hoch. So wie es aussieht, ist eine Mehrheit für die Beibehaltung der aktuellen Spielbestimmungen. Das sieht Hans Sommer, Präsident und Wettspielreferent des Oberösterreichischen Tennisverbands, anders.

Bei den Herren werden seit vielen Jahren sechs Einzel und drei Doppel, bei den Damen fünf Einzel und zwei Doppel gespielt. Groß ist der Unmut auch darüber, dass ab 2020 der dritte Satz durch ein Champions-Tiebreak (bis zehn) ersetzt werden soll.

Protest via Facebook

Die neuen Regelungen sollen auch auf weitere Bewerbe angewandt werden. Grundsätzlich gehe es dem Verband darum, die Spieldauer zu verkürzen. "Ein ganzer Tag auf dem Tennisplatz ist nicht die Zukunft, Zehn-Stunden-Begegnungen auf Anlagen mit zwei Plätzen sind Geschichte", schreibt der Tennisverband. Man habe sich die Schritte reiflich überlegt und somit bei den geplanten Reformen in der Bundesliga mitgezogen. Insgesamt drei Seiten lang ist die Argumentation in der Verbandszeitung.

Bei einer Umfrage auf der Facebook-Seite des UTC Fischer Ried, bei der bis gestern rund 800 Personen abgestimmt haben, sind 89 Prozent für eine Beibehaltung des aktuellen Modus, lediglich elf Prozent sprechen sich für eine Änderung aus.

"Mich wundert es nicht, dass viele die Lust am Tennisspielen verlieren und zu anderen Sportarten wechseln. Die Spielzeit beim Fußball wird ja auch nicht einfach gekürzt. Normal müsste man die ganze Meisterschaft gemeinsam boykottieren", schreibt ein Tennisspieler aus dem Zentralraum auf Facebook.

Viele Spieler hoffen, dass der Verband noch einmal umschwenken wird, danach sieht es derzeit aber nicht aus. "Es ist unfassbar, was da passiert. Ich hoffe, dass jetzt endlich die Vereine einen Schulterschluss machen und gemeinsam dagegen vorgehen", sagt Peter Nader, Obmann des ÖTB Urfahr, einem der größten Vereine Oberösterreichs.

OÖTV-Präsident: "Zeit für Umsetzung gekommen"

OÖTV-Präsident Sommer bleibt trotz der Aufregung gelassen. Die Modusänderungen würden bis 2021 in allen Landesverbänden umgesetzt. Schon seit mehreren Jahren sei darüber immer wieder diskutiert worden. "Jetzt wird der Spielmodus endlich vereinheitlicht, der Zeitpunkt für die Umsetzung ist gekommen", sagte er im OÖN-Gespräch. Der Beschluss dafür sei im Wettspielausschuss einstimmig gefällt worden, so Sommer.

"Den Gegenwind halte ich schon aus, es gibt immer Stimmen dafür und dagegen. Ich gehe nicht davon aus, dass dadurch weniger Mannschaften an der Meisterschaft teilnehmen, die Tennis-Euphorie ist groß", betont Sommer.

Mehr zur Stimmung in den Vereinen lesen Sie am Freitag in den Lokalausgaben der OÖN.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at