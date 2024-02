Standing Ovations für den "Ski-Kaiser": Warum Franz Klammer überwältigt war

Franz Klammer betritt nicht einfach so die Bühne, er erscheint. Die Aura, die den Olympiasieger von 1976 und Gewinner von 25 Weltcup-Abfahrten umgarnt, war im Linzer Brucknerhaus förmlich greifbar. Der "Ski-Kaiser" fasziniert Alt und Jung. Selbst jene, die seine sportlichen Errungenschaften nur aus Erzählungen kennen, standen Schlange und stellten sich um Selfies und Autogramme an.

Klammer, der am 3. Dezember seinen 70. Geburtstag feierte, war in Abwesenheit des von einem grippalen Infekt "heimgesuchten" Fußball-Teamchef Ralf Rangnick der Superstar der Galanacht des Sports. Weil er so bodenständig geblieben ist, immer einen Schmäh auf den Lippen hat und schlicht und einfach ein Sympathieträger ist.

V. li.: Gino Cuturi, Rainer Stadler und Franz Klammer Bild: Volker Weihbold

Wer glaubt, dass den Routinier Klammer nichts und niemand überraschen kann, täuscht sich. Als ihm die rund 2500 Besucher minutenlange Standing Ovations zollten, bekam auch die Legende feuchte Augen. Er wähnte sich als "normaler" Gast und ging mit einer besonderen Auszeichnung.

Klammer bekam von den Oberösterreichischen Nachrichten (Gino Cuturi, geschäftsführender Gesellschafter Medienhaus Wimmer) und der LIVA (Rainer Stadler, kaufmännischer Vorstandsdirektor) den "Sports Life Award Austria" verliehen.

"Damit habe ich nicht gerechnet. Es ist überwältigend, wie viel Sympathie mir hier entgegengebracht wird. Es ist heute wie damals ein wunderschönes Gefühl, so viel Anerkennung zu bekommen", sagte Klammer und plauderte aus dem Nähkästchen: "Die Erfolge haben dich wachsen lassen. Die Grundzüge bleiben die gleichen. Es ist wichtig, das zu schätzen, was einem zufällt."

Klammer und der furchteinflößende gelbe Anzug

Klammer wurde vom Moderatorenduo Tom Walek und Silvia Schneider auf seinen markanten gelben Rennanzug angesprochen. "Vielleicht hat mich der so schnell gemacht, weil die grelle Farbe die anderen erschreckt hat", sagte der Champion mit einem Lächeln.

Auf seine Triumphzüge angesprochen, spannte Klammer den Bogen ins Innviertel: "Ich bin auf dem besten Ski gefahren - das war der Fischer-Ski, der den anderen technologisch weit voraus war. Mehr als die Hälfte der Konkurrenten ist den halt auch gefahren. Ich glaube, ich habe was an der Technik verändert. Ich war der Erste, der einen Carvingschwung ohne Carvingski gefahren ist", erklärte der Kärntner mit Wohnsitz in Wien sein "Geheimrezept". Nachsatz: "Gott sei Dank haben die anderen so lange gebraucht, bis sie es nachgemacht haben."

6000 Euro für die "Franz Klammer Foundation"

Klammers Gastspiel in Linz sollte sich auf für jene bezahlt machen, die zu kämpfen haben: Oberbank-Generaldirektor und Gala-Hauptsponsor Franz Gasselsberger und Organisator der LIVA, Wolfgang Scheibner, überreichten dem Ski-Star einen Scheck über 6000 Euro, die Summe kommt der "Franz Klammer Foundation" zugute. Ziel ist es, verunglückten, unterversicherten Sportlern den Weg zurück in ein geordnetes Leben zu erleichtern.

Scheckübergabe zu Gunsten der "Franz Klammer Foundation": V. li. Wolfgang Scheibner (LIVA), Franz Klammer, OÖN-Sportchef Christoph Zöpfl, Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger mit Ehefrau Gerti Bild: Volker Weihbold

Anekdoten aus dem Hause Klammer

Klammers Oberösterreich-Bezug beschränkt sich nicht nur auf die Ski-Marke. Er hat auch eine Anekdote vom Bergrennen in St. Agatha zum Besten zu geben. "Da hab‘ ich einfach a Auto um an Apfelbaum g‘wickelt, das hat dem Dr. Marko (heute Red-Bull-Motorsportberater, Anm.) gar ned gefallen. Ich bin halt Vollgas gefahren, das Auto is super auf der Straße gelegen. Die Äpfel waren aber noch nicht reif", sagte der viermalige Kitzbühel-Sieger, der auch von den sportlichen Aktivitäten seiner Enkelkinder zu berichten weiß. "

Hans Pum (Mitte) und Andreas Goldberger (re.) gratulierten Franz Klammer zum "Sports Life Award Austria". Bild: Volker Weihbold

Der Felix (5) steht natürlich schon auf Skiern." Der Jüngste (3 1/2) ist schon in bester Abfahrer-Manier unterwegs. "Er kann keine Kurven machen und kommt unten mit an Salto an." Schallendes Gelächter.

Hans Pum, langjähriger Trainer und Alpindirektor im ÖSV und jetziger Vizepräsident im Landesskiverband, sowie Skisprung-Liebling Andreas Goldberger würdigten den Menschen Klammer in den höchsten Tönen und auch mit einem Schuss Schmäh. "Wenn einer so viele Erfolge feiert und trotzdem auf dem Boden bleibt, dann hat er den Titel Kaiser verdient", sagte Pum, der 1977 zum ersten Mal in einem Lehrgang auf den Ski-Star getroffen war.

Goldberger erzählte von gemeinsamen Erlebnissen auf der Skipiste: "Franz Klammer war mein Kindheitsidol. Als wir in Schladming unterwegs waren, ist er den Zielhang locker runtergefahren. Ich bin runtergerutscht."

