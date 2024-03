Sieg für Gmunden: "Unser Publikum ist ein Traum"

Bei so einer Kulisse lacht das Herz des Basketball-Finanzvorstands der OCS Swans Gmunden. "Unser Publikum ist ein Traum, wir haben jedes Mal Finalstimmung", freute sich Harald Stelzer über 1258 Besucher, die im Raiffeisen-Sportpark einen 77:63-(40:30)-Sieg ihres Teams über Graz in der Superliga-Platzierungsrunde sahen. "Es war ein hartes Stück Arbeit, erst am Ende wurde es klar", sagte Stelzer über den dritten Erfolg en suite, zu dem Benedikt Güttl 19 Punkte und Daniel Friedrich 14 Assists beigesteuert hatten.

Hochspannung herrschte trotz bescheidener Wurfquote in Traiskirchen, wo sich die Raiffeisen Flyers Wels immer wieder zurückkämpften. Chris Ferguson hatte mit einem Korbleger sechs Sekunden vor der Sirene zum 60:60 eine Verlängerung erzwungen, letztlich setzten sich aber die Lions mit 75:71 durch und brachten den Messestädtern, bei denen Radii Caisin mit 22 Punkten und acht Rebounds herausragte, die erste Niederlage nach vier Siegen in Serie bei.

Gmunden ist jetzt hinter Klosterneuburg Zweiter, Wels Vierter.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos