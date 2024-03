Knacken die Steelvolleys den Rekord?

Die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg, die das erste Duell auswärts 3:2 gewannen, können am Samstag (18.30 Uhr) in der SMS Kleinmünchen mit einem weiteren Sieg über den UVC Graz ein Finalticket in der AVL Women buchen.

An Rückenwind von den Rängen sollte es dank einer Fan-Aktion nicht mangeln. Saisonkarten-Besitzer der Linzer Oberhausklubs (Fußball, Eishockey, Handball) genießen mit einer Begleitperson freien Eintritt.

"Die Finalserie 2023 mit rund 700 Besuchern war ein echter Höhepunkt. Vielleicht gelingt es, diesen Rekord zu brechen", sagte Steelvolleys-Kapitänin Sophie Maass.

