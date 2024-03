Rassismus-Eklat in Bozen

Ali Wukovits, gebürtiger, dunkelhäutiger Wiener und 27-jähriger Nationalspieler im Trikot des amtierenden Champions Red Bull Salzburg, ist nach der 2:3-Niederlage im vierten Play-off-Semifinale in Bozen beim Abgang von italienischen "Fans" übel beschimpft und beleidigt worden.

Die ICE Hockey League leitete nach diskriminierenden Äußerungen und "Lauten", wie es hieß, ein Ermittlungsverfahren ein. "Unabhängig von dem zu prüfenden Vorfall wird betont, dass wir jegliche Form von Fremdenhass und Diskriminierung kategorisch ablehnen. Die Eishockeyfamilie steht für Vielfalt und Respekt im Sport", lautete ein ICE-Statement.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tifosi in Bozen aus der Rolle gefallen sind. Die Best-of-7-Serie übersiedelt beim Stand von 2:2 wieder nach Salzburg, wo am Gründonnerstag (19.30 Uhr, Puls 24) Spiel fünf über die Bühne gehen wird. Rekordmeister KAC (4:0 Siege gegen den HC Pustertal) muss also noch länger auf seinen Finalgegner warten.

Die Steinbach Black Wings befinden sich indes mitten in den Planungen für die kommende Saison, zwei Stürmer haben ihre Verträge verlängert: Jakob Mitsch unterschrieb bis 2025, Julian Pusnik bis 2026.

Autor Alexander Zambarloukos