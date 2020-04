Österreich-Rundfahrt wurde abgesagt

Mit dem dritten Rennen zur eCycling League Austria liefern sich viele der heimischen Rad-Asse heute ein weiteres Kräftemessen in der virtuellen Welt und auf dem Rollentrainer in den eigenen vier Wänden. Doch gestern kam von Verbandsseite bereits eine Hiobsbotschaft. Die 72. Österreich-Rundfahrt, die älteste in ununterbrochener Reihenfolge durchgeführte Sportveranstaltung in Österreich, musste aufgrund der Coronakrise erstmalig in ihrer Geschichte abgesagt werden.

Das Präsidium des Radsportverbandes traf in einer Videokonferenz die weitreichende Entscheidung, nachdem zuvor auch über eine mögliche Verschiebung in den Herbst diskutiert wurde. Doch nicht nur der heimische Saisonhöhepunkt (27. Juni bis 3. Juli), sondern auch die Internationale Jugendtour Oststeiermark (26. bis 30. August) sowie die neue Radliga werden erst 2021 wieder stattfinden. Reisebeschränkungen, die nicht gegebenen Möglichkeiten, mit einem Tross von bis zu 1000 Personen durch Österreich unterwegs zu sein, sowie ein auf Monate drohender Sport ohne Zuschauer hätten den Spielraum eingeengt, sagt ÖRV-Präsident Harald Mayer. Laut OÖN-Informationen dürfte der ÖRV aber für die Rundfahrt eine Entschädigungszahlung aus dem Sportfonds erhalten.

Auch die für Juni geplante Oberösterreich-Rundfahrt musste abgesagt werden. Das nun bis 31. August ausgeweitete bundesweite Verbot von Veranstaltungen wird aber auch die internationale Junioren-Rundfahrt sowie das Welser Innenstadt-Kriterium im Juli noch betreffen.

Hoffnung besteht für das Heimspiel der Handbiker um das Innviertler Aushängeschild Walter Ablinger. Der European Paracycling Circuit wurde von der UCI auf 9. bis 11. Oktober verschoben. (fei)