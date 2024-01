Nächster Tennis-Topstar schlägt in Linz auf

Die aktuelle Nummer 23 der WTA-Rangliste wurde im Vorjahr als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet. Nach nur fünfeinhalb Monaten Babypause holte sie auch den Straßburg-Titel und stand im French-Open-Viertelfinale.

Das 33. Upper Austria Ladies Linz geht vom 29. Jänner bis 4. Februar im Design Center in Linz in Szene. Ganz oben auf der Nennliste steht die aktuelle Wimbledon-Siegerin und Weltranglisten-Siebente Marketa Vondrousova aus Tschechien. "Ich habe mich sehr über die News gefreut, dass Linz ein 500er-Upgrade bekommen hat.

Das Event hat es sich sehr verdient. Es ist ein legendäres europäisches Hallenturnier mit großer Tradition, einem tollen Publikum und echter Wohlfühlatmosphäre", wird die 29-jährige Ukrainerin in einer Aussendung zitiert. Die 17-fache Turniersiegerin, die zuletzt in Auckland erst Coco Gauff im Finale unterlegen ist, ist zum zweiten Mal nach 2013 in Oberösterreich am Start.

Die ehemalige Weltranglisten-Dritte ist mit Frankreichs Tennis-Star Gaël Monfils verheiratet, die beiden sind seit Oktober 2022 Eltern von Tochter Skaï. Turnierdirektorin Sandra Reichel war happy über die Zusage: "Elinas Tennis auf dem Platz ist inspirierend und mitreißend, aber genauso ist sie eine unheimlich beeindruckende Persönlichkeit neben dem Platz." Die Auslosung für das Turnier geht am 28. Jänner, dem Männer-Finaltag bei den Australian Open, in Szene.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper