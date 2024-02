Nach 500. Sieg deutet Murray Rücktritt an

Es war der 500. Sieg auf Hartplatz des britischen Tennis-Stars, was zuvor nur Roger Federer, Novak Djokovic, Andre Agassi und Rafael Nadal gelungen war. "Offensichtlich war Hartplatz für mich immer ein guter Belag, und 500 sind sehr viele Matches, also bin ich sehr stolz darauf", sagte Murray.

Der frühere Weltranglisten-Erste, dreifache Major- und zweifache Olympiasieger spielte zwar einen Kommentar vergangene Woche auf dem Platz ("Dieses Spiel ist nichts mehr für mich") herunter, gab aber doch einen Hinweis. "Die Leute interpretieren viel hinein, was ich so auf dem Court sage. Ich liebe das Spiel und den Wettkampf immer noch", meinte er, fügte aber später hinzu: "Ich habe wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber ich werde in diesen letzten Monaten das Beste geben", sagte der 36-Jährige.

In Acapulco ist derweil Sebastian Ofner nach zuletzt vier Auftakt-Niederlagen auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der 27-jährige Steirer setzte sich beim ATP-500-Turnier gegen den mexikanischen Wildcard-Spieler Ernesto Escobedo mit 6:7(7), 6:4, 7:6(4) knapp durch. Als Weltranglisten-37. war Ofner gegen die Nummer 493 allerdings haushoher Favorit.

