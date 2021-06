Kanu: Lehaci/Schwarz im EM-Finale über 500 m Siebente

Ihr Rückstand auf die siegreichen Ungarinnen Danuta Kozak/Dora Bodonyi betrug 3,710 Sek. Die hinter Polinnen drittplatzierten Weißrussinnen waren knapp 2,5 Sek. entfernt. Davor waren Lehaci/Schwarz als Siegerinnen ihres Semifinales in das für Sonntag (9.55 Uhr) angesetzte 200-m-Finale eingezogen.

Das 200-m-Semifinale hatte das ÖKV-Duo bestreiten müssen, da es am Vortag nach Zeitgleichheit im Vorlauf den Finalplatz per Losentscheid verpasst hatte. Schwarz war über das Prozedere etwas verwundert gewesen. "Vielleicht spielen wir nach dem morgigen Semifinale Schere, Stein, Papier bei einer ex-aequo-Entscheidung", meinte die Oberösterreicherin mit einem Augenzwinkern. Mit Lehaci ist Schwarz über 500 m für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.

Der Ausrichtung ging auch im EM-Finale schon gen Olympia. "Wir sind am Start etwas schneller rausgefahren als gewohnt", gab Schwarz Einblick. "Da hätten wir noch etwas koordinierter fahren können und so ist eine weitere Steigerung möglich. Daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten." Der Abstand auf die Spitzenboote sei schon verringert worden. Das 500er-Finale könnte auch bei den Spielen so besetzt sein, von den absoluten Top-Booten komme nur Neuseeland noch dazu.