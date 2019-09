HC Linz stellt sich neu auf

Trainer Slavko Krnjajac war nach der 22:24-Niederlage des HC Linz AG bei Westwien freilich nicht glücklich, sah zum Liga-Auftakt aber auch Positives: "Mit der Abwehr haben wir eine gute Basis, darauf können wir aufbauen." Damit sich die Linzer Handballer diese Saison keine Abstiegssorgen machen müssen, haben sie an einigen Stellschrauben gedreht. In der Vorbereitung kam neben Teambuilding nun mit Laktattests auch die Sportwissenschaft stärker zum Tragen. Die Professionalisierung wird zudem abseits des Courts vorangetrieben: Klub-Ikone Klemens Kainmüller ist nun Teil des Vorstands, mit der Aufgabe, die Nachwuchsarbeit auf neue Beine zu stellen. David Gibus, Teil des erfolgreichen Europacupteams der Linzer, soll mithilfe des neu gegründeten Wirtschaftsbeirates das Sponsoring verbessern. Am Samstag (19 Uhr) kommt Ferlach nach Linz.

