HC Linz kämpft um den ersten Frühjahrssieg

Damit der siebenfache Meister in der Tabelle (7.) nicht Gefahr läuft, noch aus den Play-off-Plätzen (Top-8) zu fallen, braucht es Punkte. Ein Sieg ist am Dienstag im Heimspiel gegen Ferlach (19 Uhr) das erklärte Ziel. Die achtplatzierten Kärntner konnten im Frühjahr bereits gegen Bruck/Trofaiach einen Überraschungserfolg feiern. "Das ist ein sehr gefährliches Team", warnt Linz-Trainer Milan Vunjak, dem in der Verteidigung weiterhin mehrere Stützen fehlen.

Verfolger Hard fügte Spitzenreiter Schwaz am Sonntag mit 30:26 die erste Heimniederlage zu und rückte bis auf einen Punkt heran.

