Handball: Slowenien nach Sieg über Dänen möglicher Österreich-Gegner

Die nicht in Bestbesetzung spielenden Weltmeister unterlagen am Dienstagabend 25:28. Dadurch sicherten sich die Slowenen noch Gruppenrang drei und sind am Freitag der mögliche Gegner von Österreich im Spiel um EM-Rang fünf. Das ÖHB-Team muss am Mittwoch gegen Island gewinnen, um seine Chance auf das Halbfinale zu wahren bzw. fix in das Match um Platz fünf einzuziehen. Gegner im Semifinale, um das auch noch Deutschland und Ungarn kämpfen, wäre Topfavorit Dänemark. Das andere Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Schweden und Frankreich, der Sieger der Österreich-Gruppe.

