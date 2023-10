Golf: Schwab verabschiedete sich in Las Vegas mit starker 68er-Runde

Bild: Michael Owens (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL OWENS)

Der Steirer spielte am Sonntag auf dem Par-71-Kurs eine 68er-Runde und verbesserte sich von Rang 66 noch auf Platz 63.

Der Steirer spielte am Sonntag auf dem Par-71-Kurs eine 68er-Runde und verbesserte sich von Rang 66 noch auf Platz 63. Ein deutlich besseres Abschneiden hatte das ÖGV-Ass mit einer 74 am Samstag verspielt. Der Sieg ging an den Südkoreaner Tom Kim.

Schwabs Kampf um die Spielberechtigung (Tourcard) für 2024 geht damit weiter. Diese geht an die Top-125-Spieler im FedEx-Ranking, Schwab bekleidet derzeit den 138. Platz. In den drei verbleibenden Turnieren nach zweiwöchiger Pause muss sich der 28-Jährige zumindest einmal in die Top-10 spielen, um das Ticket zu lösen.

