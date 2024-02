Faustball-Hit in Enns mit Aussicht auf volles Haus

Die Sporthalle Enns wird kommende Woche am Freitag, dem 23. Februar (17 Uhr), und am Samstag, dem 24. Februar (16 Uhr), Schauplatz des Faustball-Final-3 sein. Das erfüllt Bürgermeister Christian Deleja-Hotko mit Stolz: "Es ist schön, dass wir in der ältesten Stadt Österreichs erstmals so ein Turnier ausrichten dürfen." Auch wenn sich die Lokalmatadore des AWN TV Enns nicht für den Showdown dahoam qualifiziert haben, ist mit einem vollen Haus (Kapazität: 550 Besucher) zu rechnen.

"Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir es mit unseren Herren knapp nicht geschafft haben, trotzdem ist es eine besondere Ehre, als Gastgeber zu fungieren", sagte OK-Chef und Trainer Kurt Gürtler.

Den Ton auf dem Parkett werden andere angeben: Bei den Damen wartet Finalist Freistadt auf den Sieger des Duells von Titelverteidiger Nußbach mit Arnreit. Der Klub aus dem Bezirk Rohrbach kommt übrigens ohne Legionärin aus und steht für Kontinuität. In 34 Jahren Bundesliga sprangen 27 Finalturnierteilnahmen heraus.

Bei den Herren stehen die Tigers Vöcklabruck, die von ihren Schlachtenbummlern ("Gelbe Wand") lautstark unterstützt werden, in der Pole-Position. "Bei uns sind alle fit", berichtete Zuspieler Elias Walchshofer. Im Semifinale duellieren sich Vorjahressieger Compact Freistadt und der FBC Urfahr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos