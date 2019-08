Europäer dominierten in Ottensheim WM-A-Finali der Herren

Im Zweier ohne ging Gold an Kroatien, im LG-Doppelzweier an Irland, im Vierer ohne an Polen und im Doppelvierer an die Niederlande. Bei den Damen gewannen in den Zweiern Neuseeland, im Vierer ohne Australien, nur Chinas Doppelvierer sprengte die ozeanische Phalanx.

Interessant aus österreichischer Sicht ist der Ausgang der LG-Doppelzweier, hier geht es Ende April in Varese in die europäische Olympia-Qualifikation. Da bei den Herren alle sieben in Ottensheim vergebenen Plätze in dieser Klasse an Europäer gingen, hat das in Italien dann antretende ÖRV-Duo auf dem Papier gute Qualifikationschancen. Vor den WM-13. Matthias Taborsky/Julian Schöberl klassierte sich unter den Nicht-Qualifizierten aus Europa nur ein tschechisches Boot.

Auch für das rot-weiß-rote Damen-Duo Louisa Altenhuber/Laura Arndorfer sieht es nicht so schlecht aus. Denn hinter den siegreichen Neuseeländerinnen landeten sechs europäische Boote. Die Chance auf einen der beiden Varese-Plätze scheint für das ÖRV-Gespann intakt. Danach wird es bei der Welt-Qualifikation Mitte Mai in Luzern eine weitere, letzte Möglichkeit geben. Im Medaillenspiegel liegt vor den Sonntag-Entscheidungen Italien mit drei Gold voran.

A-Finali olympischer Bootsklassen

DAMEN:

Zweier ohne (W2-): 1. Grace Prendergast/Kerri Gowler (NZL) 7:21,35 Min. - 2. Jessica Morrison/Annabelle McIntyre (AUS) 7:23,62 - 3. Cailegh Filmer/Hillary Janssens (CAN) 7:26,52

Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x): 1. Zoe McBride/Jackie Kiddle (NZL) 7:15,32 - 2. Marieke Keijser/Ilse Paulis (NED) 7:19,51 - 3. Emily Craig/Imogen Grant (GBR) 7:21,38

Vierer ohne (W4-): 1. Australien (Olympia Aldersey/Katrina Werry/Sarah Hawe/Lucy Stephan) 6:43,45 - 2. Niederlande 6:45,55 - 3. Dänemark 6:47,84

Doppelvierer (W4x): 1. China (Chen Yunxia/Zhang Ling/Lyu Yang/Cui Xiaotong) 6:34,65 - 2. Polen 6:36,59 - 3. Niederlande 6:36,62

HERREN:

Zweier ohne (M2-): 1. Martin und Valent Sinkovic (CRO) 6:42,28 - 2. Thomas Murray/Michael Brake (NZL) 6:45,47 - 3. Sam Hardy/Joshua Hicks (AUS) 6:51,81

Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x): 1. Fintan McCarthy/Paul O'Donovan (IRL) 6:37,28 - 2. Stefano Oppo/Pietro Ruta (ITA) 6:39,71 - 3. Jonathan Rommelmann/Jason Osborne (GER) 6:41,07

Vierer ohne (M4-): 1. Polen (Mateusz Wilangowski/Mikolaj Burda/Marcin Brzezinski/Michal Szpakowski) 6:09,86 - 2. Rumänien 6:11,41 - 3. Großbritannien 6:11,71

Doppelvierer (M4x): 1. Niederlande (Dirk Uittenbogaard/Abe Wiersma/Tone Wieten/Koen Metsemakers) 5:51,75 - 2. Polen 5:55,59 - 3. Italien 5:56,11

