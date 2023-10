Wachid Borchashvili: Erster Podestplatz nach der Sperre

Der bis 81 Kilo kämpfende Marchtrenker fixierte mit einem Sieg in nur 49 Sekunden über Joao Fernando den zweiten Grand-Slam-Podestplatz seiner Karriere. Für den jüngeren der insgesamt drei Borchashvili-Brüder – Shamil war nicht am Start – war es ein gelungener Formtest für die nächste Woche in Montpellier folgenden Europameisterschaften.

Viele Punkte für die Olympia-Qualifikation sammelten auch Lubjana Piovesana (bis 63) und Aaron Fara (bis 100) mit weiteren dritten Plätzen. "Die Medaillen sind mehr als verdient", kommentierte Sportdirektor Markus Moser das gute österreichische Ergebnis. Darüber hinaus gab es drei siebente Plätze.

