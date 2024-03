Endlich! Dominic Thiem kann noch gewinnen

Nach der trostlosen Vorstellung in der vergangenen Woche in Szekesfehervar hat sich Dominic Thiem zum Auftakt des Tennis-Challengers in Zadar von einer deutlich besseren Seite präsentiert. Der Weltranglisten-90. fertigte zum Auftakt des Sandplatz-Freiluftturniers den nach einer Verletzung im Ranking auf Position 446 abgestürzten Serben Filip Krajinovic in zwei Sätzen ab.

Der topgesetzte Thiem gewann nach einigermaßen solider Vorstellung und 100 Minuten 6:2, 7:6 (4). Es war der erste Sieg des 30-jährigen Lichtenwörthers, der 2020 bei den US Open triumphiert hatte, auf ATP-Ebene. Zuvor hatte er nur ein Einladungsmatch gegen Francisco Cerundolo (Arg) und das Davis-Cup-Duell mit dem Iren Michael Agwi für sich entschieden.

Im Achtelfinale von Zadar könnte es zu einem Österreicher-Duell kommen: Thiem trifft jetzt auf den Gewinner der Partie Lukas Neumayer gegen Mathys Erhard (Fra). Es wird eine weitere Steigerung brauchen, denn Thiem ist noch längst nicht dort, wo er sich sehen möchte. Diesmal ging er immerhin mit seinen zahlreichen Breakmöglichkeiten nicht so fahrlässig um. Von zwölf verwertete er sieben. Das war der Schlüssel. Im ersten Satz hatte der 17-fache ATP-Turniersieger beim Stand von 2:2 den Turbo gezündet und mit 6:2 klare Verhältnisse geschaffen.

Im zweiten Durchgang schlich sich bei einer 4:1-Führung der Schlendrian ein, Krajinovic blies noch einmal zur Aufholjagd und glich nach Abwehr von drei Matchbällen zum 5:5 aus. Auch aus einem weiteren Break zum 6:5 vermochte Thiem zunächst kein Kapital zu schlagen, der nächste Aufschlagverlust folgte prompt. Es ging ins Tiebreak, in dem der Niederösterreicher seinen vierten Matchball zum 7/4 verwertete. Erleichterung pur.

