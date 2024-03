Warum die Zeichen bei Dominic Thiem auf Karriereende stehen

Dominic Thiem scheint es mit seiner Rücktrittsandrohung vom 30. Jänner, die er am Donnerstag via "Ö3" nach der ernüchternden 3:6, 4:6-Niederlage gegen die Nummer 295 der Welt, Daniel Michalski (Pol), in Szekesfehervar erneuert hat, ernst zu meinen. "Wenn ich weiter verliere, wenn ich nicht wieder ein besseres Ranking erreiche, werde ich aufhören", sagte der 30-jährige Weltranglisten-91. Aus ihm spricht der pure Frust, wohl auch ein bisschen Verzweiflung. Thiem will noch keinen Schlussstrich