Ein übermächtiger Handball-Gegner

Österreichs Handball-Frauen erwartet heute (20.30 Uhr, ORF Sport+) in Stavanger das Nonplusultra. WM-Gastgeber Norwegen stellt sich dem Team von Herbert Müller in den Weg – und damit eine vermeintliche Übermacht. Das bekam Grönland – am Sonntag (18 Uhr, ORF Sport+) der dritte ÖHB-Gruppenkontrahent und krasse Außenseiter – beim 43:11 der Skandinavierinnen zu spüren.

"Wir werden einen außergewöhnlichen Abend brauchen, um dagegenhalten zu können", weiß Müller. An Selbstvertrauen mangelt es seiner Equipe nach dem 30:29-Auftakterfolg über Südkorea nicht. "Wir haben Handball mit Herz gespielt in einem Match voller Emotionen. Ich bin richtig stolz auf uns", sagte Patricia Kovacs, die mit sieben Treffern zweitbeste Werferin (nach Katarina Pandza/8) gewesen war. Auf der großen Bühne gab es bis dato zwei Duelle mit den hochdekorierten Norwegerinnen (Doppel-Olympiasiegerinnen, vierfache Welt-, neunmalige Europameisterinnen). Bei der EM 2006 war die rot-weiß-rote Equipe in ein 24:39-Debakel geschlittert, bei der WM 2007 fiel die Niederlage mit 20:33 ebenfalls heftig aus.

Norwegen hat übrigens zehn seiner jüngsten elf Partien gewonnen, nur Frankreich wurde im Juli zum Stolperstein.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos