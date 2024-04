Dominic Thiem verpasst Madrid-Hauptbewerb und fällt aus den Top 110

Das Tor zum Hauptbewerb des Masters-1000-Tennisturniers in Madrid, wo Dominic Thiem Sefanos Tsitsipas vor einem Jahr an den Rand einer Niederlage gebracht hat, bleibt heuer zu. Der 30-jährige Lichtenwörther scheiterte in der zweiten Qualifikationsrunde auf Court 4 der Anlage deutlich. Thiem unterlag dem Australier Thanasi Kokkinakis nach 85 Minuten 1:6, 3:6.

Das ist extrem bitter - auch deshalb, weil dem ehemaligen US-Open-Champion weitere 15 Punkte aus der Wertung fallen und Thiem damit in der kommenden Weltrangliste nicht mehr unter den besten 110 aufscheinen wird. Im Live-Ranking ist er aktuell nur noch die Nummer 113 und damit weit entfernt von jener Top-50-Position, die er sich - mit Jahresende - zum Ziel setzt. Sollte er weiter hinten klassiert sein, will Thiem seine Karriere beenden. So lautete zumindest seine Ansage.

Gegen Kokkinakis waren zwar ein paar Zauberschläge dabei, Thiem mangelte es aber wieder an Konstanz. Zu viele unerzwungene Fehler spielten seinem Kontrahenten in die Karten. Im ersten Satz gab der Niederösterreicher zwei Mal das Service ab, im zweiten ließ er beim Stand von 1:0 drei Breakbälle in Folge ungenützt. Kokkinakis nahm Thiem den Aufschlag zum 4:3 ab, im darauffolgenden Game tat sich eine Chance zum Rebreak auf. Statt 4:4 stand‘s 3:5. Zum Abschluss verlor Thiem sein Service zu Null.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

