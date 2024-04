Dominic Thiem scheitert im Estoril-Achtelfinale

Im Vorjahr stieß Dominic Thiem beim 250er-Sandplatz-Tennisturnier in Estoril bis in das Viertelfinale vor, heuer ist bereits in der Runde der letzten 16 Endstation.

Lesen Sie auch: ORF-Experte bricht sich bei Unfall 2 Wirbel

Der Lichtenwörther unterlag im siebenten Duell mit dem Franzosen Richard Gasquet 4:6, 6:7 (6). Der 37-jährige Routinier stellte damit im Head-to-head auf 4:3.

Gasquet war eigentlich in der Qualifikation an Lucas Pouille (Fra) gescheitert, dann schaffte er als Lucky Loser den Einzug in den Hauptbewerb und übersprang sogar eine Hürde, weil Alejandro Davidovich Fokina (Esp) angeschlagen zurückzog.

Thiem hatte zum Auftakt Maximilian Marterer (D) bezwungen, gegen Gasquet entschied ein Break zugunsten des Weltranglisten-122. den ersten Satz. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs vergab Thiem bei 6:4 zwei Satzbälle.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.