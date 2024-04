ORF-Experte bricht sich bei Unfall 2 Wirbel

Ferdinand Habsburg, Urenkel des letzten österreichischen Kaisers, hat sich bei den Testfahrten für den WEC-Rennstall Alpine zwei Lendenwirbeln gebrochen.

Sein Team bestätigte gegenüber "motorsport-magazin.com", dass die Frakturen "ohne neurologische Auswirkungen" sind, sprich: die Nerven haben den Crash in Kurve sieben unbeschadet überstanden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Den genauen Hergang wollte das Team auf Anfrage nicht schildern, die Ursache werde aktuell untersucht. Auch das Porsche-Werksteam Penske Motorsport mit Sebastian Vettel habe an den Tests teilgenommen.

Habsburg, der beim ORF als Formel-1-Experte im Einsatz ist, wurde nach dem Unfall zur Untersuchung ins nagegelegene Krankenhaus in Alcaniz gebracht und am selben Abend wieder entlassen. Tags darauf reiste der 26-Jährige für weitere Untersuchungen nach Österreich zurück.

Ob der frühere DTM-Pilot beim zweiten WEC-Saisonrennen am 21. April in Imola an den Start gehen kann, steht noch nicht fest.

