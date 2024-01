Djokovic kommt beim "Hunderter" auf Touren

Novak Djokovic hat gestern in der dritten Runde der Australian Open seine bisher beste Leistung gezeigt. Der Tennis-Superstar besiegte den Argentinier Tomas Etcheverry nach 2:28 Stunden klar mit 6:3, 6:3, 7:6 (2) und blieb in seinem schon 100. Spiel im Melbourne Park zum 31. Mal in Folge ohne Niederlage. Anders als in den ersten beiden Runden blieb er ohne Satzverlust.

Djokovic peilt beim ersten Major des Jahres seinen insgesamt 25. Grand-Slam-Titel an, in Australien gewann er bisher bereits zehn Mal. Bereits zuvor hatte der als Nummer vier gesetzte Jannik Sinner dem Argentinier Sebastian Baez beim 6:0, 6:1, 6:3 keine Chance gelassen. Der 22-jährige Italiener ist damit weiter ohne Satzverlust.

Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus mit einem 6:0, 6:0 gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko makellos geblieben.

Österreichs Parade-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler unterlag dagegen in der Auftaktrunde den Australiern Max Purcell/Jordan Thompson 2:6, 6:7 (8).

Australian Open (Grand Slam, 52,95 Mio. Euro, Hart): Männer, 3. Runde: Sinner (It/4) – Baez (Arg/26) 6:0, 6:1, 6:3, Tsitsipas (Gre/7) – Van Assche (Fra) 6:3, 6:0, 6:4, Fritz (USA/12) – Marozsan (Ung) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2, Chatschanow (Rus/15) – Machac (Tch) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5)

Doppel, 1. Runde: Purcell/Thompson (Aus) – Erler/Miedler (Ö) 6:2, 7:6 (8); Frauen, 3. Runde: Sabalenka (Blr/2) – Zurenko (Ukr/28) 6:0, 6:0, Gauff (USA/4) – Parks (USA) 6:0, 6:2.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Novak Djokovic Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.