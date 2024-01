Die Sportler-Gala hat den Kick: Auch Rangnick kommt

Die Ballsaison nimmt nach den Weihnachtsfeiertagen Fahrt auf, auch die Vorbereitungen für die traditionsreiche Gala-Nacht des Sports der OÖN und der LIVA, die am 9. Februar im Linzer Brucknerhaus mit der Unterstützung der Oberbank über die Bühne gehen wird, läuft auf Hochtouren. Die Liste der Sport-Promis geht an Tagen wie diesen in die Verlängerung. Als äußerst erfreulichen Neuzugang darf der ÖFB-Teamchef vermeldet werden. Ralf Rangnick hat sein Kommen bestätigt und wird in der Gala-Nacht gemeinsam mit ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer auf Ballhöhe sein.

Klarerweise wird neben den Olympischen Spielen in Paris das zweite große Sportereignis des Jahres, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, ein wichtiges Thema bei den Sport-Talks sein. Neben Rangnick werden dabei die TV-Experten und Fußball-Größen Florian Klein (Servus TV) und Didi Hamann (Sky) dem Moderatoren-Duo Silvia Schneider und Tom Walek Rede und Antwort stehen.

Sky-Experte Didi Hamann Bild: Sky

Die Liste der "lokalen Helden" wird von Andreas Goldberger angeführt, der sich gerade wieder einmal als Skisprung-Experte bei der Vierschanzentournee beste Haltungsnoten verdient. Auch Oberösterreichs langjähriger ÖSV-Cheftrainer beziehungsweise Sport-Direktor Hans Pum hat die Gala-Nacht im Terminkalender rot eingetragen. Der Mühlviertler wird den dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer "im Schlepptau" haben, der im Brucknerhaus einen prominenten Landsmann aus Kärnten treffen wird: Ski-Kaiser Franz Klammer wird im Linzer Brucknerhaus seinen 70. Geburtstag "nachfeiern".

Silvia Schneider und Tom Walek Bild: VOLKER WEIHBOLD

Lemo und "Hoamspü"

Die Begleitmusik dafür könnte nicht besser sein. Zu Mitternacht wird Hitparaden-Stürmer Lemo ("Tu es", "Der Himmel über Wien", "Alte Seele") ein Konzert geben, im Mittleren Saal gibt die Austropop-Coverband "Hoamspü" den Ton an. Bei der Eröffnung ist Songcontest-Teilnehmer Nathan Trent im Einsatz. Beste Tanzmusik im Großen Saal garantiert alle Jahre wieder das p.t. Art Orchester.

Vorverkaufskarten für die Gala gibt es im Linzer Brucknerhaus sowie online unter brucknerhaus.at und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Infos zur Gala findet man online unter galanachtdessports.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.