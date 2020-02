Das lustigste Heimspiel des Jahres

Eigentlich wäre es ganz einfach: online auf www.galanachtdessports.at "surfen" und Tickets für die am Freitag im Brucknerhaus stattfindende Gala-Nacht des Sports der OÖNachrichten bestellen ...

Viel schwerer hatten es im Gegensatz dazu die Volleyballerinnen von Askö Linz-Steg. "Nur weil wir das Derby gewonnen haben, dürfen wir zur Gala kommen", verriet Kapitänin Nikolina Maros beim Fotoshooting mit Konditormeister Leo Jindrak, der den Feierabend im Linzer Brucknerhaus wieder mit seinen köstlichen Krapfen versüßen wird. Dank des 3:0 in Perg sind die Titelverteidigerinnen praktisch nicht mehr von Platz eins des Grunddurchgangs zu verdrängen. Trainer Roland Schwab erlaubte deshalb seinem Team vor dem abschließenden Match am Samstag das "Heimspiel" auf dem Gala-Parkett. "Aber nicht zu lange", sagte Angreiferin Milena Spasojevic.

Gala-Stammgäste: Paul Gludovatz Bild: Alexander Schwarzl

Abwarten, ob dieser Vorsatz auch wirklich hält, denn die traditionsreiche Gala-Nacht, die es seit den 1970er-Jahren gibt, hat sich längst als beliebter Treff der heimischen Sportfamilie etabliert. Für viele Größen ist dieser Termin nicht nur ein gern besuchter Feierabend, man freut sich auch auf das Zusammenkommen mit Sportlerkollegen aus anderen Sparten. Olympisch bewegt dürften beispielsweise Karate-Ass Bettina Plank und Handbike-Champion Walter Ablinger sein. Beide kämpfen noch um die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio. Während Wasserski-Hoffnung Nici Kuhn den Ballabend in vollen Zügen genießen kann, muss Oberösterreichs Leichtathletik-Familie auf die Bremse steigen. Am Tag nach der Gala gibt es ja das Gugl-Indoor-Meeting. Für ehemalige Größen wie Theresia Kiesl, Sigrid Kirchmann, Günther Weidlinger oder Andreas Berger dürfte das keine Hürde sein. Gerne bei der von den OÖN und der LIVA organisierten Gala auf Ball-Höhe sind auch Ex-Kicker wie Georg Zellhofer, Max Hagmayr, Pepi Schicklgruber, Christian Mayrleb oder die LASK-Legenden Hans Kondert und Dolfi Blutsch. Auch Rieds Kult-Trainer Paul Gludovatz übersiedelt jedes Jahr gerne vom Burgenland ins Brucknerhaus.

