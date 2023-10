Boxen: Hagags Risse im Auge sind verheilt

"Es war sehr schlimm", schildert Ahmed Hagag. Der Braunauer Boxer feiert am Wochenende beim Europacup in montenegrinischen Budva sein Comeback nach überstandener Augenverletzung. Im Frühjahr hatte der Superschwergewichtler links nur noch verschwommen gesehen. Die Ärzte stellten sechs kleine Risse im Auge sowie eine Netzhautablösung fest. Ein Schlag aufs Auge war die Verletzungsursache.

Anstatt bei den Europaspielen im Juni um ein Olympia-Ticket mitzuboxen, unterzog sich der 23-Jährige einer Operation. Nach knapp vier Monaten kehrt der EM-Dritte und WM-Viertelfinalist nun zurück in den Ring. "Jetzt ist wieder alles in Ordnung, aber ich bin noch nicht bei den hundert Prozent wie bei der WM", sagt Hagag, der nichts destoweniger zuversichtlich in den Europacup geht.

Um dennoch den Sprung nach Paris zu schaffen, muss Österreichs aussichtsreichster Boxer bei den Welt-Qualifikationsturnieren im kommenden Jahr entsprechend gut abschneiden.

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer